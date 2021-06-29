***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.06.2021 20:41
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, haftanın ilk işgünü 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde (haftanın üçüncü iş günü)bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününün ertesi ilk işgünü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları 50,000 adet ve katları, satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde sadece pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944947
BIST
18:051.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,58
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:058,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0510,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0344
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:05495,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,83
|Açılış
|: 495,05
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NIBAS
|12,99
|7.765.893
|% 9,99
|
|ARMDA
|45,14
|5.126.989
|% 9,99
|
|TKURU
|271,00
|3.657.958
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|15.035.282
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.380.283
|% 9,97
|
|EUKYO
|7,40
|6.842.857
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.670.420
|% -9,87
|
|DENGE
|3,07
|1.046.726
|% -9,17
|
|MERIT
|16,32
|1.398.646
|% -8,57
|
|TDGYO
|7,19
|7.777.137
|% -8,06
|
|THYAO
|13,39
|1.189.927.913
|% -3,39
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|KOZAL
|117,20
|542.803.982
|% 0,43
|
|KRDMD
|6,80
|521.294.411
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,92
|645.233.816
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|363.211.779
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|174.268.523
|% 0,79
|
|GARAN
|8,25
|1.051.073.168
|% 0,86
|
|PEKGY
|1,00
|115.713.597
|% 1,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7334
|8,7355
|% 0,60
|
|Euro
|10,3971
|10,4046
|% 0,33
|
|Sterlin
|12,0593
|12,1198
|% 0,28
|
|Frank
|9,4470
|9,5039
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3226
|2,3343
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-15,18
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,77
|25,81
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem