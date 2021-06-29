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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

29.06.2021 20:41



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların, her haftanın ilk iş günü saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden haftanın dördüncü iş günü yerine getirilir. Dördüncü iş gününün, yarım iş gününe denk gelmesi halinde, işlemler izleyen iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların, haftanın ilk işgünü 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde (haftanın üçüncü iş günü)bulunacak pay fiyatı üzerinden, değerleme gününün ertesi ilk işgünü yerine getirilir. Haftanın ilk işgünü saat 13:30?dan sonra iletilen talimatlar ilk değerleme gününden sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen değerlemede bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları TEFAS üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, fon için alım talimatları 50,000 adet ve katları, satım talimatları 5,000 adet ve katları şeklinde sadece pay sayısı olarak bildirilir. Kurucu nezdinde yapılacak olan fon katılım payı alım satım işlemlerinde pay ve tutar üzerinde bir kısıtlama bulunmamaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944947


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Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,77 25,81 -0,33  
Gümüş Gr. 7,24 7,24 -0,05  
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