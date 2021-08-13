***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.08.2021 14:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - … İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957941
BIST
15:151.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
15:158,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
15:1510,0642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 10,0450
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|Önceki Kapanış
|: 10,0550
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10,0922
En Düşük
10,0035
15:15483,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,15
|Açılış
|: 483,48
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|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler15:15
|VKING
|7,60
|4.351.421
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.620.241
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|9.121.587
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|17.987.601
|% 9,82
|
|DENGE
|1,57
|4.623.661
|% 9,79
|
|IDGYO
|2,95
|13.853.694
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|DMSAS
|7,41
|52.269.448
|% -5,00
|
|EDATA
|16,08
|8.657.091
|% -4,57
|
|GARAN
|9,28
|880.498.855
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,32
|721.795.266
|% 2,46
|
|SISE
|8,57
|532.043.905
|% 1,78
|
|TUPRS
|99,70
|475.529.712
|% 1,42
|
|THYAO
|12,42
|378.541.373
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,50
|263.519.134
|% -0,40
|
|GARAN
|9,28
|880.498.855
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,32
|721.795.266
|% 2,46
|
|SISE
|8,57
|532.043.905
|% 1,78
|
|TSKB
|1,33
|75.761.182
|% 2,31
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5447
|8,5518
|% 0,13
|
|Euro
|10,0547
|10,0642
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7903
|11,8494
|% 0,26
|
|Frank
|9,2560
|9,3117
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2741
|2,2855
|% 0,15
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|5,57
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,33
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.261
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.277
|5,97
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|2,89
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,44
|0,06
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-0,20
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