***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, İslâmi finans prensiplerine uygun, global ölçekte rekabet edebilecek yüksek teknoloji ve/veya yenilikçi iş model üreten tohum aşaması, erken aşama ve büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurt içinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurt dışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, kira sertifikalarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu Şirket 1 Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarErcan Nuri Ergül (Girişim sermayesi yatırımları konusunda en az beş yıllık tecrübeye sahip) 2020? Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Yönetim Kurulu Üyesi 2017? 2020? Actus Portföy Yönetimi A.Ş?Yönetim Kurulu Üyesi 2017? Devam? Global Liman İşletmeleri? Yönetim Kurulu Üyesi 2015?2016? Tamek Holding ? İcra Kurulu Üyesi 2007?2014? Bedminster Capital? Yönetici OrtakBarış Hocaoğlu 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür Yardımcısıİnanç Erol 2020- Devam-İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş?Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş-Genel Müdür-Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012-Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. ? Genel Müdür YardımcısıAydın Doğan yalçındağ 2015- devam Blu TV Kurucu & Yönetim Kurulu Başkanı 2013-2015 Goldman Sachs AnalistŞakir Yaman Tunaoğlu Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi 1986 yılından bugüne Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de kurucu ortak 1984-1986 yılları arasında Michigan Technological University'de asistanKıvılcım Pınar Kocabıyık 2019 ? devam Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı 2012-2019 38-30 Çiftliği Genel Müdür 200-2012 Borusan Holding Tedarik Zinciri MüdürüYiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy YöneticisiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYiğit Arslan 2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı- Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961891BIST