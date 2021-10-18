***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2021 15:24
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
"Kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilen katılma payı alım talimatları yerine getirilir. Fon?un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki Fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Fon?a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 TL üzerinden yerine getirilir. Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. " Fon'un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971212
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0521
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0757
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,38
|Açılış
|: 529,77
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|TLMAN
|31,32
|49.898.842
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3120
|9,3138
|% 0,57
|
|Euro
|10,8112
|10,8186
|% 0,67
|
|Sterlin
|12,7340
|12,7978
|% 0,31
|
|Frank
|10,0410
|10,1015
|% 0,47
|
|Riyal
|2,4757
|2,4881
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|1,41
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|84,68
|84,68
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de