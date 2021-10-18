***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler"Kaynak taahhüdü ödemelerine istinaden verilen katılma payı alım talimatları yerine getirilir. Fon?un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Her bir kaynak taahhüdü ödemesi karşılığında yatırımcı hesaplarına aktarılacak katılma paylarının sayısı, taahhüdün ödenmesini takip eden ilk fiyat raporundaki Fon birim pay fiyatına göre belirlenir. Fon?a yapılacak ilk kaynak taahhüdü ödemesi 1 TL üzerinden yerine getirilir. Kaynak taahhüdü ödemelerinden önce girişim sermayesi portföyüne ilişkin özel değerleme raporu hazırlatılabilir. Katılma payları sadece Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. " Fon'un yatırım dönemi, ilk katılma payı satışı tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, yatırım döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971212BIST