***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olan veya olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı ve/veya pay devri yoluyla ortak olmayı ve/veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, payları borsada işlem görmeyen girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fon, ziraat, hayvancılık, teknoloji, gıda, imalat, perakende, lojistik, sağlık, bilişim, ulaştırma ve çeşitli diğer sektörlere yatırım yapabilecektir. Fon ayrıca girişim şirketlerine doğrudan veya Tebliğ?de tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve kolektif yatırım amacıyla yurtdışında kurulu kuruluşlar vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olabilir veya bu şirketlerin kurucusu olabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcılar Fon?un İlk Kapanış?tan itibaren 12 (on iki) aylık sürenin sonuna kadar kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilirler. İlk Kapanış?tan itibaren 12 (on iki) aylık dönemde yeni yatırımcı kabulü, Kurucu?nun onayına tabidir. Bu sürenin sonundan itibaren Fon?a yeni yatırımcı kabul edilmeyecektir. Ayrıca kaynak taahhüdünde bulunmuş olan yatırımcılar, İlk kapanış?tan itibaren 4 (dört) yıllık süreci kapsayan yatırım dönemi boyunca ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2 Fon toplam değerinin %2?si 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır Performans ücreti alınmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971216BIST