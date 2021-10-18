***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Tasfiye dönemi hariç olmak üzere, katılma payları yalnızca Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 50000 İlk 6 aylık sürenin bitiminden önce nakden ödenen kaynak taahhütleri, yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabında bloke edilecektir. Bunun yanında her bir yatırımcının onayına bağlı olarak da, İstanbul Portföy Para Piyasası Fon?u katılma paylarına yatırım yapılarak nemalandırılabilecektırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli3 Fon toplam değerinin yıllık %3?ü Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır 25http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971217BIST