Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.10.2021 15:36



***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Tasfiye dönemi hariç olmak üzere, katılma payları yalnızca Fon süresinin sonunda Fon?a iade edilebilir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 50000 İlk 6 aylık sürenin bitiminden önce nakden ödenen kaynak taahhütleri, yatırımcının bireysel saklama kuruluşundaki hesabında bloke edilecektir. Bunun yanında her bir yatırımcının onayına bağlı olarak da, İstanbul Portföy Para Piyasası Fon?u katılma paylarına yatırım yapılarak nemalandırılabilecektır

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
3 Fon toplam değerinin yıllık %3?ü Bulunmamaktadır Bulunmamaktadır 25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971217


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.418
Değişim :  0,58% |  8,14
Açılış :  1.411  
Önceki Kapanış :  1.410  
En Yüksek
1.419 En Düşük
1.408
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 31,90 1.180.109 % 10,00  
FRIGO 21,34 23.296.177 % 10,00  
KSTUR 265,10 650.025 % 10,00  
PRKAB 17,20 128.824.108 % 9,97  
TLMAN 31,32 49.898.842 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,3116 9,3132 % 0,56  
Euro 10,8119 10,8224 % 0,70  
Sterlin 12,7347 12,7985 % 0,32  
Frank 10,0412 10,1017 % 0,48  
Riyal 2,4754 2,4878 % 0,56  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.769 1,08  
Altın Gr. 530 530 3,27  
Cumhuriyet 3.500 3.554 34,00  
Tam 3.485 3.572 35,20  
Yarım 1.684 1.728 17,03  
Çeyrek 845 864 8,51  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 -0,09  
Gümüş Gr. 6,94 6,95 0,01  
B. Petrol 84,72 84,72 -0,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru