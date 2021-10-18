***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2021 15:40
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 31.05.2021
Fonun Tasfiye Tarihi 31.05.2028
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Çağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971218
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0954
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,06
|Açılış
|: 529,45
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|31,90
|1.180.109
|% 10,00
|
|FRIGO
|21,34
|23.296.177
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|650.025
|% 10,00
|
|PRKAB
|17,20
|128.824.108
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|403.704
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|239.026.416
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,00
|139.847.723
|% -9,09
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|BAYRK
|8,40
|36.315.327
|% -5,72
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3124
|9,3170
|% 0,60
|
|Euro
|10,8089
|10,8421
|% 0,89
|
|Sterlin
|12,7358
|12,7996
|% 0,33
|
|Frank
|10,0413
|10,1018
|% 0,48
|
|Riyal
|2,4748
|2,4872
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|0,74
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,23
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de