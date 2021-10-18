***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 31.05.2021Fonun Tasfiye Tarihi 31.05.2028Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerÇağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971218BIST