***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon spor, medya, moda, eğlence, sağlık ve bunlarla ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren ve konvansiyonel iş modellerini yeni teknolojiler ile dönüştüren tohum aşaması, erken aşama veya büyüme aşaması girişim şirketlerine doğrudan veya III-52.4 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde (Tebliğ) tanımlanan yurtiçinde kurulu özel amaçlı şirketler ve yurtdışında kurulu kolektif yatırım kuruluşları vasıtasıyla dolaylı olarak sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması veya bu şirketlerin kurucusu olunması yoluyla getiri sağlamayı hedeflemektedir. Fon, yukarıda belirtilen sektörlerdeki geleneksel iş modellerinin yeni versiyonlarına (teknoloji alanında sıklıkla kullanılan iki nokta sıfır ? twozero) yatırım yapacaktır. Yatırım yapılan girişim şirketlerinin yenilikçi/dönüştürücü teknoloji ya da iş modelleri sayesinde rekabet avantajı elde etmesi hedeflenir. Fon, belirlenen girişim şirketlerinin ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Mevzuatın izin verdiği diğer araçlarla yüksek riskli girişim sermayesi yatırımı yapmayı ve bu şirketlere stratejik destek de sağlamak suretiyle şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon?un ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kurucu tarafından belirlenecek ilk pay ihraç tarihi için toplanan kaynak taahhütleri ve taleplere ilişkin pay alımı nominal değer (1 TL) üzerinden gerçekleştirilecektir. Nitelikli yatırımcılar, ilk katılma payı satışından itibaren 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, taahhüt döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve yatırım komitesi kararıyla Fon?un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım döneminde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir.Fon payları sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödeme yapılır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu Yönetici) Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971219BIST