***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFonun ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kurucu tarafından belirlenecek ilk pay ihraç tarihi için toplanan kaynak taahhütleri ve taleplere ilişkin pay alımı nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir.Nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama tarihini takip eden 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, taahhüt döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve yatırım komitesi kararıyla Fon?un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım döneminde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatlarının vermesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon payları tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu Yönetici) Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli1,1 +BSMV 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971221BIST