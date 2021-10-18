***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2021 15:49
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fonun ihraç belgesinin Kurulca onaylanmasını takip eden 6 aylık süre ilk kaynak taahhüdü ve ilk talep toplama dönemi olarak belirlenmiştir. Belirtilen 6 aylık süre içerisinde Kurucu tarafından belirlenecek ilk pay ihraç tarihi için toplanan kaynak taahhütleri ve taleplere ilişkin pay alımı nominal değer üzerinden gerçekleştirilecektir.Nitelikli yatırımcılar, ilk kaynak taahhüdü ve talep toplama tarihini takip eden 2 yıl boyunca pay alım talimatı vermek veya kaynak taahhüdünde bulunmak suretiyle Fon?a katılabilir. Bu sürenin sonundan itibaren fona yeni nitelikli yatırımcı kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, taahhüt döneminden sonra katılma payı ihracı yapılmaz. Ancak yatırımcı sözleşmesinde yer alan koşullara uymak kaydıyla ve yatırım komitesi kararıyla Fon?un ya da girişim şirketlerinin ek nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla yatırım döneminde fon katılma payı sahibi olan yatırımcılara katılma payı ihracı yapılabilir. Pay alım talimatı veya kaynak taahhüdü karşılığı 1 TL üzerinden yapılan ilk pay ihracını takip eden ihraçlarda yatırımcıların kaynak taahhüdü ödemeleri veya katılma payı alım talimatlarının vermesini takip eden ilk fiyat raporunda oluşan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Fon payları tasfiye dönemi hariç olmak üzere sadece Fon süresi sonunda Fon?a iade edilebileceğinden yatırımcılar adına satım talimatları Kurucu tarafından oluşturulacaktır. Bu durumda ayrıca satım talimatı verilmesine gerek bulunmayıp, katılma paylarının bedeli Fon süresinin sonundan itibaren üç (3) ay içinde Fon içtüzüğünün 16. maddesi çerçevesinde yatırımcılara ödenir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Kurucu Yönetici) Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1,1 +BSMV 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971221
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,14
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
18:059,3152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0541
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
18:0510,8195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0728
|Açılış
|: 10,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
18:05529,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,34
|Açılış
|: 529,73
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
531,00
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|4,98
|56.089.609
|% 3,97
|
|AYGAZ
|17,50
|22.525.516
|% 3,92
|
|AKENR
|1,87
|4.606.283
|% 3,31
|
|BRISA
|22,84
|23.093.728
|% 2,70
|
|AKSUE
|16,88
|20.000.973
|% 2,61
|
|LUKSK
|46,20
|18.613.170
|% -5,75
|
|RAYSG
|9,45
|1.681.791
|% -5,03
|
|NUGYO
|14,95
|33.536.949
|% -4,04
|
|BJKAS
|5,76
|75.622.270
|% -4,00
|
|DERIM
|8,84
|3.963.967
|% -3,70
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|THYAO
|14,57
|1.037.190.142
|% -0,48
|
|TUPRS
|129,50
|1.014.633.668
|% 0,39
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|SISE
|8,16
|913.010.818
|% 1,24
|
|GARAN
|8,80
|2.118.903.505
|% -1,46
|
|YKBNK
|2,35
|508.628.892
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|341.912.507
|% 2,13
|
|ODAS
|1,44
|205.809.487
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,20
|999.198.853
|% 3,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|1,08
|
|Altın Gr.
|530
|530
|3,27
|
|Cumhuriyet
|3.500
|3.554
|34,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|35,20
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|17,03
|
|Çeyrek
|845
|864
|8,51
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,01
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 72 artarak (% 0.51 ) 1, 523
-
17:57DOBUR
Yüzde 8.38 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 311 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:55OZKGY
Yüzde 6.90 oranında artışla 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 978, 867 adet işlem
-
17:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 14, 655.00 milyon TL de