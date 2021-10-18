***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Satış Başlangıç Tarihi 26.03.2021Fonun Tasfiye Tarihi 26.03.2031Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKatılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. İştirak payı karşılığında fona katılan yatırımcılar, Kurucu?nun belirleyeceği dönemlerde ödenmek üzere eşzamanlı olarak kaynak taahhüdünde bulunurlar. İlk Kapanış?tan sonra tasfiye döneminin başına kadar yeni yatırımcılar ancak yatırım komitesinin onayı ile fona katılabilirler. İlk Kapanış sonrası Fon?a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak payı karşılığı alım talimatı verilmesi durumunda, Fon?un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında, Yatırım Komitesi kararı ile, denkleştirme yapılabilir. Denkleştirmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Fona yeni yatırımcı alınmasına ilişkin esaslara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Ayrıca yatırımcılar, İlk Kapanış?tan itibaren tasfiye dönemine kadar ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli1500,000 TL+BSMV Yönetim ücreti her yıl TÜFE endeksli olarak artırılır 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 0 Performans ücreti alınmayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971225BIST