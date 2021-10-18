***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.10.2021 16:13
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 26.03.2021
Fonun Tasfiye Tarihi 26.03.2031
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Katılma payları nakdin yanı sıra iştirak payları karşılığında da ihraç edilir. Kaynak taahhütleri sadece nakit olarak verilebilecek, kaynak taahhüdü dışında katılma payı alımı sadece iştirak payı karşılığında yapılabilecektir. İştirak payı karşılığında fona katılan yatırımcılar, Kurucu?nun belirleyeceği dönemlerde ödenmek üzere eşzamanlı olarak kaynak taahhüdünde bulunurlar. İlk Kapanış?tan sonra tasfiye döneminin başına kadar yeni yatırımcılar ancak yatırım komitesinin onayı ile fona katılabilirler. İlk Kapanış sonrası Fon?a yeni bir kaynak taahhüdü verilmesi veya iştirak payı karşılığı alım talimatı verilmesi durumunda, Fon?un mevcut katılma payı sahipleri ile yeni kaynak taahhüdü kapsamında Fon katılma paylarını alacak yatırımcılar arasında, Yatırım Komitesi kararı ile, denkleştirme yapılabilir. Denkleştirmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Fona yeni yatırımcı alınmasına ilişkin esaslara yatırımcı sözleşmesinde yer verilir. Ayrıca yatırımcılar, İlk Kapanış?tan itibaren tasfiye dönemine kadar ek kaynak taahhüdünde bulunabilirler. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
1500,000 TL+BSMV Yönetim ücreti her yıl TÜFE endeksli olarak artırılır 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 0 Performans ücreti alınmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971225
BIST
17:111.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,38
|Açılış
|: 1.411
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.419
En Düşük
1.408
17:119,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2100
|
9,3356
En Düşük
9,2378
17:1110,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0738
|Açılış
|: 10,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6750
|
10,8486
En Düşük
10,7062
17:11529,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,36
|Açılış
|: 529,75
|
|Önceki Kapanış
|: 526,39
|
529,93
En Düşük
524,52
BIST En Aktif Hisseler17:11
|FRIGO
|21,34
|22.605.230
|% 10,00
|
|KSTUR
|265,10
|573.146
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,32
|49.505.494
|% 9,97
|
|PRKAB
|17,20
|128.146.411
|% 9,97
|
|UFUK
|21,18
|222.043
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,72
|238.604.287
|% -9,92
|
|KZBGY
|26,06
|126.023.813
|% -8,88
|
|LUKSK
|46,00
|17.174.769
|% -6,16
|
|BAYRK
|8,42
|34.187.237
|% -5,50
|
|NUGYO
|14,95
|27.587.942
|% -4,04
|
|GARAN
|8,84
|1.766.126.430
|% -1,01
|
|KRDMD
|7,16
|921.751.759
|% 3,17
|
|TUPRS
|128,70
|856.580.796
|% -0,23
|
|THYAO
|14,39
|836.586.021
|% -1,71
|
|SISE
|8,16
|798.489.279
|% 1,24
|
|GARAN
|8,84
|1.766.126.430
|% -1,01
|
|YKBNK
|2,35
|457.383.699
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|195.926.166
|% -0,69
|
|KRDMD
|7,16
|921.751.759
|% 3,17
|
|EKGYO
|1,91
|242.852.647
|% 1,60
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,3117
|9,3148
|% 0,58
|
|Euro
|10,8089
|10,8205
|% 0,69
|
|Sterlin
|12,7333
|12,7972
|% 0,31
|
|Frank
|10,0267
|10,0871
|% 0,33
|
|Riyal
|2,4724
|2,4848
|% 0,44
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|1,90
|
|Altın Gr.
|529
|529
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.495
|3.548
|28,00
|
|Tam
|3.480
|3.568
|30,59
|
|Yarım
|1.682
|1.726
|14,80
|
|Çeyrek
|844
|863
|7,39
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,94
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,32
|85,32
|0,48
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:25OZKGY
Yüzde 6.47 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 333, 716 adet işlem
-
17:25OZKGY
Yüzde 6.47 oranında artışla 4.94 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 333, 716 adet işlem
-
17:24OZBAL
Yüzde 4.80 oranında artışla 17.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 913, 428 adet işlem
-
17:23XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 13, 631.00 milyon TL de
-
17:21RTALB
Yüzde 6.28 oranında artışla 22.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 744 adet işlem