***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.12.2021 14:30
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982632
BIST
14:442.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,02
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:4413,9249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1377
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:4415,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1000
|Açılış
|: 15,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:44789,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,53
|Açılış
|: 789,77
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:44
|HEDEF
|5,39
|74.250.272
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.389.647
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.758.045
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,28
|3.756.910.509
|% 1,27
|
|SISE
|15,61
|1.594.427.841
|% 1,36
|
|KRDMD
|10,52
|1.551.525.395
|% 0,19
|
|PETKM
|9,22
|1.504.312.199
|% 3,13
|
|GARAN
|11,76
|1.011.999.798
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,52
|582.808.108
|% -0,40
|
|THYAO
|22,28
|3.756.910.509
|% 1,27
|
|PETKM
|9,22
|1.504.312.199
|% 3,13
|
|TSKB
|1,59
|247.773.679
|% -2,45
|
|KRDMD
|10,52
|1.551.525.395
|% 0,19
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8954
|13,9249
|% 1,00
|
|Euro
|15,6589
|15,6958
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,2396
|18,3311
|% 0,35
|
|Frank
|14,9230
|15,0129
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6835
|3,7020
|% 0,52
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,00
|
|Altın Gr.
|791
|791
|4,10
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.214
|5.346
|24,47
|
|Yarım
|2.520
|2.586
|11,84
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,23
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:58MEGAP
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 646 adet işlem
-
14:58MEGAP
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 646 adet işlem
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, SASA, SAHOL
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 76 kaybederek (% -0.37 ) 1, 797
-
14:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUHOL, AVGYO, RNPOL, HEDEF, FLAP, ISBTR