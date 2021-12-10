***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.12.2021 14:39
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alp Varolan 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015 Kasım ayı iibariyle ise halen sürdürmekte olduğu İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş de Portföy Yöneticisi. 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982634
BIST
14:342.031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,27
|Açılış
|: 2.034
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|Önceki Kapanış
|: 2.031
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2.043
En Düşük
2.016
14:3413,9179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1307
|Açılış
|: 13,9200
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|Önceki Kapanış
|: 13,7900
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13,9598
En Düşük
13,7364
14:3415,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
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|Açılış
|: 15,6700
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|Önceki Kapanış
|: 15,5800
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15,7559
En Düşük
15,4828
14:34793,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 5,78
|Açılış
|: 793,03
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|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:34
|HEDEF
|5,39
|74.115.097
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.385.942
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.645.768
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,42
|3.666.905.177
|% 1,91
|
|SISE
|15,65
|1.547.088.415
|% 1,62
|
|KRDMD
|10,58
|1.506.461.836
|% 0,76
|
|PETKM
|9,20
|1.425.559.100
|% 2,91
|
|TUPRS
|171,70
|987.170.223
|% 4,19
|
|EKGYO
|2,54
|561.142.576
|% 0,40
|
|THYAO
|22,42
|3.666.905.177
|% 1,91
|
|PETKM
|9,20
|1.425.559.100
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,58
|1.506.461.836
|% 0,76
|
|TSKB
|1,61
|217.325.758
|% -1,23
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8875
|13,9179
|% 0,95
|
|Euro
|15,6441
|15,6974
|% 0,65
|
|Sterlin
|18,3251
|18,4170
|% 0,82
|
|Frank
|14,9971
|15,0874
|% 0,86
|
|Riyal
|3,7011
|3,7197
|% 1,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-4,00
|
|Altın Gr.
|791
|791
|4,10
|
|Cumhuriyet
|5.243
|5.322
|28,00
|
|Tam
|5.214
|5.346
|24,47
|
|Yarım
|2.520
|2.586
|11,84
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,91
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|74,65
|74,65
|0,23
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