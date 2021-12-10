***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.12.2021 14:48
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 21 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982638
BIST
14:562.028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -3,12
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
14:5613,9465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1593
|Açılış
|: 13,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
14:5615,7252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1294
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
14:56791,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,00
|Açılış
|: 791,25
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler14:54
|HEDEF
|5,39
|74.290.865
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.478.543
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|13.870.656
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,42
|3.792.154.339
|% 1,91
|
|SISE
|15,66
|1.624.134.570
|% 1,69
|
|PETKM
|9,20
|1.574.267.121
|% 2,91
|
|KRDMD
|10,56
|1.569.448.990
|% 0,57
|
|GARAN
|11,76
|1.018.200.898
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,52
|611.005.565
|% -0,40
|
|PETKM
|9,20
|1.574.267.121
|% 2,91
|
|THYAO
|22,42
|3.792.154.339
|% 1,91
|
|TSKB
|1,60
|270.063.734
|% -1,84
|
|KRDMD
|10,56
|1.569.448.990
|% 0,57
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9216
|13,9454
|% 1,15
|
|Euro
|15,6854
|15,7292
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,2893
|18,3811
|% 0,62
|
|Frank
|14,9675
|15,0577
|% 0,66
|
|Riyal
|3,6938
|3,7123
|% 0,80
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,74
|
|Altın Gr.
|792
|792
|5,03
|
|Cumhuriyet
|5.251
|5.330
|36,00
|
|Tam
|5.213
|5.345
|23,41
|
|Yarım
|2.520
|2.586
|11,33
|
|Çeyrek
|1.264
|1.293
|5,66
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,91
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,04
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,75
|
Seans Raporu
14:54
daha fazla
-
15:04ELITE
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 25.94 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 393 adet işlem
-
15:02XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 25, 358.00 milyon TL de
-
15:02PCILT
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 188, 863 adet işlem
-
14:59GSDDE
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 270, 576 adet işlem
-
14:58MEGAP
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 493, 646 adet işlem