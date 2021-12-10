***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.12.2021 14:55
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,004 1,46 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982641
BIST
15:172.021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -10,87
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
15:1713,9297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1425
|Açılış
|: 13,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:1715,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1169
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:17794,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,44
|Açılış
|: 794,69
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,87
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:17
|HEDEF
|5,39
|75.150.128
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.491.610
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.071.934
|% 9,95
|
|EDATA
|16,53
|70.273.358
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.888.256
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,22
|3.878.637.479
|% 1,00
|
|PETKM
|9,24
|1.846.022.076
|% 3,36
|
|SISE
|15,66
|1.783.205.204
|% 1,69
|
|KRDMD
|10,54
|1.614.452.653
|% 0,38
|
|GARAN
|11,74
|1.089.442.511
|% -1,01
|
|EKGYO
|2,52
|672.172.794
|% -0,40
|
|PETKM
|9,24
|1.846.022.076
|% 3,36
|
|THYAO
|22,22
|3.878.637.479
|% 1,00
|
|TSKB
|1,59
|277.371.205
|% -2,45
|
|KRDMD
|10,54
|1.614.452.653
|% 0,38
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9062
|13,9297
|% 1,03
|
|Euro
|15,6743
|15,7127
|% 0,75
|
|Sterlin
|18,3611
|18,4532
|% 1,02
|
|Frank
|15,0319
|15,1224
|% 1,09
|
|Riyal
|3,7064
|3,7250
|% 1,14
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-3,07
|
|Altın Gr.
|794
|794
|7,12
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.328
|34,00
|
|Tam
|5.229
|5.361
|39,76
|
|Yarım
|2.527
|2.593
|19,23
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|9,61
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,80
|9,81
|0,06
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,64
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 37 kaybederek (% -0.24 ) 1, 800
-
15:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBTR, EUHOL, AVGYO, HEDEF, FLAP
-
15:27
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, SONME, EGEPO, UTPYA, DOBUR, CRDFA, PRKAB, RALYH
-
15:27
BEYAZ, ISBTR, ZRGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:27
PCILT, RALYH, CRDFA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında