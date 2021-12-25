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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.12.2021 18:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye Fon
ISIN Kodu TRYISTP00315
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedir

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Borsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir.

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi değişim oranı *1,05 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00822 3 0 Yoktur 0 Yoktur 25

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986237


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SASA 47,60 1.616.811.731 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,95 23,01 0,08  
Gümüş Gr. 8,18 8,21 -0,11  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
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