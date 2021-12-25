***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest Şemsiye FonISIN Kodu TRYISTP00315Fonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanıİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerKurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.istanbulportfoy.com Fon portföyüne dahil edilecek türev araç işlemleri ile ilgili genel ilkelere fon izahnamesinde yer verilmektedirFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriBorsa İstanbul piyasa ve pazarlarında işlem gören ortaklık paylarında, rüçhan haklarında, varantlarda ve Borsa İstanbul'da işlem gören türev ürünlerde, gün içi fiyat uyuşmazlıkları ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını, algoritma destekli sistemler kullanarak kar etmek suretiyle TL cinsi mutlak getiri elde etmektir. Fon yönetim stratejisi olarak ise portföyde yer alan varlıkların pozisyon risklerini, uygun görülen yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alarak azaltmayı amaçlamakta olup bu ürünlerde aldığı pozisyonlarla, piyasa nötr, piyasayla aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir. Koruma ve getiri artırma amaçlı olarak fon portföyüne tezgahüstü ve/veya organize piyasalarda işlem gören dövize ve/veya endekse dayalı spot/forward/swap işlemleri dahil edilebilecektir.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi değişim oranı *1,05 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00822 3 0 Yoktur 0 Yoktur 25Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986237BIST