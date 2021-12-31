***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.12.2021 17:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş
ISIN Kodu TRYISTP00331
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi 14 YIL
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
35,000 TL+BSMV 420,000 TL+BSMV
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987480
BIST
17:241.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,03
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:2413,5130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 0,3307
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:2415,3641
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4371
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:24796,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 27,92
|Açılış
|: 796,52
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:24
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.555.796
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.708.659
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.395.780
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.795.012
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.414.233
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,10
|56.684.257
|% -6,36
|
|IHAAS
|9,23
|45.620.583
|% -6,01
|
|VANGD
|4,55
|20.934.370
|% -4,81
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|EREGL
|28,50
|1.257.471.230
|% 0,49
|
|THYAO
|20,12
|1.122.804.473
|% -0,10
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|SASA
|53,55
|683.423.848
|% -1,65
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|389.832.591
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,17
|215.415.186
|% -0,91
|
|TSKB
|1,44
|132.320.889
|% 0,00
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4919
|13,5130
|% 2,51
|
|Euro
|15,2997
|15,3641
|% 2,93
|
|Sterlin
|18,2812
|18,3729
|% 3,26
|
|Frank
|14,8064
|14,8955
|% 3,31
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% 3,11
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|9,09
|
|Altın Gr.
|793
|793
|24,30
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,27
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,08
|0,31
|
|B. Petrol
|78,15
|78,15
|-1,38
|