***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2022 14:10
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alp Varolan 01.07.2016 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-... İstanbul Portföy Yönetimi .A.Ş Portföy Yöneticisi. 16 SPF Düzey 3 Lisansı ve Türev Araçlar Lisansı
Tuncay Subaşı 04.02.2021 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 04.02.2021 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
Ömer Doruk Ozaner 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995152
BIST
15:261.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,27
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.959
15:2613,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0685
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
15:2615,4253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1081
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
15:26794,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 5,49
|Açılış
|: 794,96
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler15:26
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|BASCM
|4,87
|602.127
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,46
|2.854.433
|% 9,92
|
|EUHOL
|3,69
|27.675.836
|% 8,53
|
|SAYAS
|31,54
|46.825.011
|% 8,38
|
|CRDFA
|2,70
|37.597.434
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.923.410
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|KUTPO
|90,75
|145.165.164
|% -9,97
|
|AKFGY
|6,48
|5.432.651
|% -9,87
|
|THYAO
|26,58
|2.672.934.415
|% -1,12
|
|KRDMD
|11,76
|2.346.166.574
|% -0,76
|
|SISE
|13,75
|1.774.297.457
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.682.057.866
|% 2,43
|
|YKBNK
|3,99
|1.649.365.307
|% 4,72
|
|YKBNK
|3,99
|1.649.365.307
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,41
|689.198.254
|% 1,26
|
|KRDMD
|11,76
|2.346.166.574
|% -0,76
|
|PETKM
|8,74
|1.542.569.819
|% 0,00
|
|GARAN
|11,80
|1.682.057.866
|% 2,43
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5914
|13,5979
|% 0,51
|
|Euro
|15,4134
|15,4253
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,4728
|18,5654
|% 0,75
|
|Frank
|14,7808
|14,8698
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6126
|3,6307
|% 0,44
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|3,41
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,49
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.354
|-1,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|2,90
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,41
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|0,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,17
|
|B. Petrol
|88,46
|88,46
|0,95
|