***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2022 13:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Göktan Akbaş 2010-2012 ICBC Yatirim Trader 2012-2014 22 - ? İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Selim Kunter 2006-2014 yılları arasında Ekspres Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2014-2019 yılları arasında Deniz Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2019-2022 yılları arasında AK Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2022 - ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. fon portföy yöneticisi 15 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000824
BIST
13:192.004
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -34,26
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.038
En Düşük
2.002
13:1913,4708
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0443
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
13:1915,3537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1109
|Açılış
|: 15,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,3080
13:19790,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -3,82
|Açılış
|: 790,03
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
796,25
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PKENT
|653,80
|12.431.150
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,86
|10.009.308
|% 9,95
|
|OZGYO
|2,31
|40.092.395
|% 7,94
|
|INVEO
|28,80
|52.498.775
|% 7,22
|
|DZGYO
|3,00
|13.066.215
|% 7,14
|
|ORCAY
|30,46
|148.252.029
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|164.741.903
|% -9,96
|
|OTTO
|29,20
|152.636
|% -8,86
|
|KAPLM
|60,95
|6.862.919
|% -7,65
|
|AVOD
|3,95
|16.064.273
|% -6,40
|
|THYAO
|29,16
|3.446.418.765
|% -2,15
|
|EREGL
|28,64
|1.040.759.295
|% -2,78
|
|KRDMD
|11,72
|850.957.356
|% -0,85
|
|TUPRS
|190,50
|706.504.447
|% 0,26
|
|SISE
|13,63
|624.361.962
|% -2,08
|
|THYAO
|29,16
|3.446.418.765
|% -2,15
|
|YKBNK
|4,03
|429.563.445
|% -1,71
|
|EKGYO
|2,28
|173.938.459
|% -2,15
|
|KRDMD
|11,72
|850.957.356
|% -0,85
|
|MOBTL
|1,88
|123.726.094
|% 6,82
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4670
|13,4708
|% -0,33
|
|Euro
|15,3448
|15,3537
|% -0,72
|
|Sterlin
|18,1935
|18,2848
|% -0,38
|
|Frank
|14,4525
|14,5395
|% -0,47
|
|Riyal
|3,5773
|3,5952
|% -0,38
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|-1,08
|
|Altın Gr.
|790
|790
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-21,00
|
|Tam
|5.232
|5.364
|-32,79
|
|Yarım
|2.529
|2.595
|-15,87
|
|Çeyrek
|1.268
|1.297
|-7,93
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,98
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,90
|91,90
|0,49
|