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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2022 13:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 18 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Göktan Akbaş 2010-2012 ICBC Yatirim Trader 2012-2014 Ak Yatirim Senior Trader 2014-2016 TEB Yatirim ICM Turev Yonetici 2016-2019 Ak Yatirim Turev Islemler Yonetici 2019-2022 GCM Yatirim Trading Muduru 2022 - ? İstanbul Portföy Portföy Yöneticisi 12 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Selim Kunter 2006-2014 yılları arasında Ekspres Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2014-2019 yılları arasında Deniz Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2019-2022 yılları arasında AK Yatırım Araştırma departmanında bölüm müdürü olarak analist 2022 - ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. fon portföy yöneticisi 15 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000825


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DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
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Altın Gr. 793 793 -4,67  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,25 23,27 -0,04  
Gümüş Gr. 10,09 10,10 -0,05  
B. Petrol 91,30 91,30 -0,25  
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