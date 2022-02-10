***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2022 13:37
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30 Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
. Fon?un ana yatırım stratejisi ağırlıklı olarak Türkiye ve gelişmekte olan ülke piyasalarında, ve gelişmiş ülke piyasalarında uzun vadeli değer yaratma potansiyeli olan şirketlerin ortaklık paylarına ve bono/tahvillerine yatırım yapmak (uzun pozisyon) ve potansiyeli sınırlı olan şirketlerin ortaklık paylarında ve borsa endekslerinde açığa satış yapmak suretiyle Fon?u genel piyasa düşüşlerine karşı korumak (kısa pozisyon), yerel ülke para birimlerinin TL?ye karşı yüksek değer kayıplarına karşı döviz türev pozisyonları ile korumak ve yatırımcıya sürekli TL olarak mutlak getiri sağlamaktır.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00411 1,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000830
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5151
En Düşük
13,4757
18:0515,4436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0210
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4661
En Düşük
15,4096
18:05793,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,38
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4830
|13,5151
|% 0,00
|
|Euro
|15,4019
|15,4436
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,2696
|18,3612
|% -0,02
|
|Frank
|14,5279
|14,6154
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5905
|3,6085
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,57
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,41
|91,41
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD