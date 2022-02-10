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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

10.02.2022 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00 Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1,0001 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000832


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 594,40 6.537.806 % 9,99  
POLTK 525,10 43.453.132 % 9,99  
DESA 11,79 6.000.296 % 9,98  
KLKIM 18,18 43.389.679 % 9,98  
PKART 17,67 23.294.429 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5032 13,5286 % -0,09  
Euro 15,4596 15,4985 % 0,11  
Sterlin 18,2708 18,3625 % -0,02  
Frank 14,5247 14,6122 % -0,47  
Riyal 3,5884 3,6064 % -0,28  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.830 -3,80  
Altın Gr. 794 794 -4,47  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -15,00  
Tam 5.263 5.397 -15,45  
Yarım 2.544 2.611 -7,47  
Çeyrek 1.276 1.305 -3,74  
Gümüş.Ons 23,25 23,27 -0,04  
Gümüş Gr. 10,09 10,10 -0,04  
B. Petrol 91,50 91,50 -0,05  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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