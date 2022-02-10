***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerAlım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00 Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00274 1,0001 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000832BIST