***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
10.02.2022 13:56
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Alım talepleri her Pazartesi 17.00 ye kadar Satım talepleri değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00 Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un ana yatırım amacı uzun vadeli ve sürekli mutlak getiri sağlamaktır. Bu hedefe erişebilmek için Fon?un izleyeceği temel ilke, öngörülen piyasalara paralel geliştirilecek olan yönlü stratejidir (Market Directional). Strateji uygulanırken Türkiye ve global piyasalardaki analize dayalı öngörüler doğrultusunda ortaklık payları ve diğer alternatif piyasa ürünleri seçilmek suretiyle portföy yöneticisi pozisyon alır. Temel strateji yönlü olmakla birlikte mutlak getirili (non-directional ve arbitrage) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen) işlemler ana stratejiyi desteklemek ve fon toplam değerini yükseltmek amacıyla kullanılacaktır. Yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00274 1,0001 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000832
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0125
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5799
En Düşük
13,4616
18:0515,4985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0171
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,5443
En Düşük
15,4233
18:05794,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -3,75
|Açılış
|: 794,38
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5032
|13,5286
|% -0,09
|
|Euro
|15,4596
|15,4985
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,2708
|18,3625
|% -0,02
|
|Frank
|14,5247
|14,6122
|% -0,47
|
|Riyal
|3,5884
|3,6064
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|-3,80
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|-0,04
|
|B. Petrol
|91,50
|91,50
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HURGZ
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 309, 920 adet işlem
-
17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, POLTK, PKENT, KLKIM, OYLUM, SELGD