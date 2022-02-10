***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme gününden (her hafta Salı günü) 1 (bir) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Değerleme gününden (her hafta Salı günü) 3 (üç) işgünü öncesi saat 17:00'ye kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk değerleme gününde bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000845BIST