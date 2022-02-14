***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.02.2022 16:08
m Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09.00-13.30 Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirl
14:502.053
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 50,56
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.055
En Düşük
2.006
14:5013,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0651
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6807
En Düşük
13,5620
14:5015,5059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1437
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,5305
En Düşük
15,3518
14:50811,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -6,37
|Açılış
|: 811,59
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
810,12
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DZGYO
|3,30
|27.001.301
|% 10,00
|
|PKENT
|791,00
|8.103.699
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,77
|39.055.751
|% 9,97
|
|OYLUM
|5,87
|11.639.420
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,72
|2.166.511
|% 9,93
|
|KAPLM
|50,05
|5.917.311
|% -9,98
|
|AVOD
|1,73
|29.271.135
|% -7,82
|
|DERHL
|4,90
|20.606.971
|% -5,41
|
|ORCAY
|26,00
|22.516.458
|% -5,18
|
|SERVE
|18,34
|503.279
|% -4,92
|
|THYAO
|29,74
|4.524.408.358
|% 3,99
|
|KRDMD
|11,92
|1.346.323.992
|% 3,56
|
|YKBNK
|4,14
|1.028.130.413
|% 1,47
|
|EREGL
|28,90
|1.026.606.131
|% 3,44
|
|KOZAL
|129,20
|766.342.930
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,14
|1.028.130.413
|% 1,47
|
|THYAO
|29,74
|4.524.408.358
|% 3,99
|
|EKGYO
|2,33
|337.769.020
|% 3,10
|
|KRDMD
|11,92
|1.346.323.992
|% 3,56
|
|PETKM
|8,35
|616.227.698
|% 3,73
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6434
|13,6571
|% 0,48
|
|Euro
|15,4876
|15,5004
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,4145
|18,5069
|% 0,48
|
|Frank
|14,6949
|14,7834
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6215
|3,6396
|% 0,27
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-20,74
|
|Altın Gr.
|812
|813
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|5.404
|5.486
|9,00
|
|Tam
|5.375
|5.511
|6,19
|
|Yarım
|2.598
|2.666
|2,99
|
|Çeyrek
|1.303
|1.333
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|-0,20
|
|B. Petrol
|93,46
|93,46
|-3,02
|
Seans Raporu
14:48
daha fazla
-
15:03FROTO
Yüzde 6.69 oranında artışla 258.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 745, 757 adet işlem
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, ASELS, TUPRS
-
14:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, PETKM
-
14:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 47, 35 artarak (% 2.63 ) 1, 849
-
14:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, PKENT, ATSYH, OYLUM, DZGYO