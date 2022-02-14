***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









m BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09.00-13.30 Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. 1 İleri fiyatlı fon alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, fon alım talimatının gerçekleşeceği günden önceki iş gününde saat 13.30'dan sonra Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve Para Piyasası Fonunda nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirl