***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansıTufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansAlkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansAlper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansHande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları LisansÖmer Doruk Ozaner 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - … İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 6 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002275BIST