***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2022 07:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Ömer Doruk Ozaner 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - … İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 6 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002275
BIST
14:532.044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,66
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:5313,6332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0363
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:5315,5263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0452
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5294
En Düşük
15,4100
14:53825,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,29
|Açılış
|: 825,68
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:52
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.649.151
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.570.163
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,30
|82.821.937
|% 9,60
|
|ERSU
|6,40
|119.922.918
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.427.702
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|22.966.073
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,66
|4.624.563.527
|% 0,20
|
|KRDMD
|11,84
|1.357.549.450
|% -0,25
|
|EREGL
|28,56
|1.027.275.920
|% 1,35
|
|TUPRS
|195,60
|1.025.001.374
|% 0,00
|
|TAVHL
|40,64
|631.236.222
|% 3,73
|
|THYAO
|29,66
|4.624.563.527
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,06
|610.957.522
|% 1,25
|
|KRDMD
|11,84
|1.357.549.450
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,34
|251.440.504
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,81
|122.454.082
|% 5,85
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6273
|13,6331
|% 0,27
|
|Euro
|15,5145
|15,5315
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,4978
|18,5905
|% 0,38
|
|Frank
|14,7479
|14,8368
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6224
|3,6405
|% 0,28
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|11,51
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,62
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.454
|5.590
|66,61
|
|Yarım
|2.636
|2.704
|32,22
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|-1,90
|
Seans Raporu
14:52
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15:07CEOEM
Yüzde 9.60 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 430, 346 adet işlem
-
15:06XU100
Endeks 2, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 19, 509.00 milyon TL de
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15:06ACSEL
Yüzde 8.38 oranında artışla 28.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 307, 798 adet işlem
-
15:04UNLU
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 956 adet işlem
-
15:03LUKSK
Yüzde 7.06 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 945 adet işlem