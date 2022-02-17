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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.02.2022 07:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
TUFAN DERİNER 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
ALKIM BİKET 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002276


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TKNSA 7,18 23.324.079 % 3,61  
KRGYO 6,36 267.909 % 1,76  
KGYO 6,38 6 % 1,59  
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10:00 Alış Satış %  
Dolar 13,6065 13,6149 % 0,13  
Euro 15,4785 15,4921 % 0,07  
Sterlin 18,4277 18,5201 % 0,00  
Frank 14,6887 14,7772 % -0,04  
Riyal 3,6145 3,6326 % 0,06  
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10:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 3,85  
Altın Gr. 820 820 1,65  
Cumhuriyet 5.413 5.495 3,00  
Tam 5.389 5.523 2,55  
Yarım 2.604 2.672 1,24  
Çeyrek 1.306 1.336 0,62  
Gümüş.Ons 23,54 23,58 -0,08  
Gümüş Gr. 10,28 10,29 -0,05  
B. Petrol 93,42 93,42 -1,39  
Seans Raporu 10:00
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