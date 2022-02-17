***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRYISTP00299Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fonun Süresi 8 YILFonun Yatırım Stratejisi Fon, teknoloji sektörünü, bilgi teknolojilerini ve gelişmekte olan dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 çözümlerini hedefleyen bir strateji ile olgun şirketlere yatırım yapmak, stratejik katkı ve finans kaynakları ile büyümesini ve gelişimini artırmak ve uluslararası oyuncular statüsüne getirmek amacındadır. Sürdürülebilir geçmişi olan şirketlerle bu çalışmalar gözetilirken diğer tarafta da gelişmekte olan girişim sermayesi ve start-up modellerinin katkıları da düşünülecek ve uygun ürünler ve hizmetler için ekstra değer kazanımları planlanacaktır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerÇağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktırKomisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli2,5 Fon Toplam Değeri üzerinden (BSMV hariç) 0 0 0Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.–Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSILevent KIZILTAN 2021-Devam- TÜBİSAD YK Başkanı 2020–Devam- FVD İleri Teknoloji Hizmetleri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. Yöneticisi 2020-Devam -Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi 2020-Devam- E-Güven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2020- Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı, Eczacıbaşı Bilişim Murahhas Azası 2011-2020- Biznet A.Ş. YK Üyesi, E-Güven A.Ş. YK ÜyesiIrmak PAKDEMİR 2020-Devam - Pak Ventures Danışmanlık Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı 2015–Devam- SoftwareONE Türkiye A.Ş. Genel Müdürü 2005-2015- Dataserv Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü 2004-2005- Tangent Computer Satış Danışmanı 2001-2002- Dataserv Yarı Zamanlı Satış DanışmanlığıDeniz ÖZEN 2015-2020- Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Ürünleri Satış Ekibi Bölgesel Genel Müdürü 2011-2015-Microsoft Ortadoğu Perakende Satış ve Pazarlama Bölgesel Müdürü 2010-2011-Microsoft Türkiye Tüketici ve Çevrimiçi İşler Bölgesel Müdürü 2005-2010- Microsoft Dubai Ticari İş Grubu Bölgesel Müdürü 2002-2005- Microsoft Türkiye İşletme Müdürü 1999-2002- Compaq Bilgisayar Pazarlama MüdürüNeda SOYDAF Portföy Yöneticisi 2019-2020 BV Crypto Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Yöneticiliği, 2017-2020 Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yöneticiliği - 2015-2020 TÜGİM Genel Sekreterliği 2015-2020 BUBA (Bümed Business Angels) Yönetim Kurulu Üyeliği Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesiFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaMüge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002353BIST