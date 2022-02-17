***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2022 13:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRYISTP00299
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi 8 YIL
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, teknoloji sektörünü, bilgi teknolojilerini ve gelişmekte olan dijital dönüşüm ve Sanayi 4.0 çözümlerini hedefleyen bir strateji ile olgun şirketlere yatırım yapmak, stratejik katkı ve finans kaynakları ile büyümesini ve gelişimini artırmak ve uluslararası oyuncular statüsüne getirmek amacındadır. Sürdürülebilir geçmişi olan şirketlerle bu çalışmalar gözetilirken diğer tarafta da gelişmekte olan girişim sermayesi ve start-up modellerinin katkıları da düşünülecek ve uygun ürünler ve hizmetler için ekstra değer kazanımları planlanacaktır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Çağrı yapıldığında (Detaylara İhraç Belgesinde yer verilmiştir.) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Kaynak taahhüdü ve/veya Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar için nemalandırma yapılmayacaktır
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
2,5 Fon Toplam Değeri üzerinden (BSMV hariç) 0 0 0
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 21 Düzey 3 ve Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.–Genel Müdür 2015-2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 2012-2015- AZ Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2009-2012 Global Portföy Yönetimi A.Ş.-Genel Müdür 2001-2009- Global Menkul Değerler A.Ş. – Genel Müdür Yardımcısı SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Levent KIZILTAN 2021-Devam- TÜBİSAD YK Başkanı 2020–Devam- FVD İleri Teknoloji Hizmetleri Danışmanlık ve Yatırım A.Ş. Yöneticisi 2020-Devam -Eczacıbaşı Bilişim Yönetim Kurulu Üyesi 2020-Devam- E-Güven A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2011-2020- Eczacıbaşı Topluluğu Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı, Eczacıbaşı Bilişim Murahhas Azası 2011-2020- Biznet A.Ş. YK Üyesi, E-Güven A.Ş. YK Üyesi
Irmak PAKDEMİR 2020-Devam - Pak Ventures Danışmanlık Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı 2015–Devam- SoftwareONE Türkiye A.Ş. Genel Müdürü 2005-2015- Dataserv Bilişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü 2004-2005- Tangent Computer Satış Danışmanı 2001-2002- Dataserv Yarı Zamanlı Satış Danışmanlığı
Deniz ÖZEN 2015-2020- Microsoft Ortadoğu ve Afrika Tüketici Ürünleri Satış Ekibi Bölgesel Genel Müdürü 2011-2015-Microsoft Ortadoğu Perakende Satış ve Pazarlama Bölgesel Müdürü 2010-2011-Microsoft Türkiye Tüketici ve Çevrimiçi İşler Bölgesel Müdürü 2005-2010- Microsoft Dubai Ticari İş Grubu Bölgesel Müdürü 2002-2005- Microsoft Türkiye İşletme Müdürü 1999-2002- Compaq Bilgisayar Pazarlama Müdürü
Neda SOYDAF Portföy Yöneticisi 2019-2020 BV Crypto Dijital Varlık Saklama Hizmetleri Yöneticiliği, 2017-2020 Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yöneticiliği - 2015-2020 TÜGİM Genel Sekreterliği 2015-2020 BUBA (Bümed Business Angels) Yönetim Kurulu Üyeliği Şirket bünyesinde dört yıllık yükseköğrenim görmüş ve girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip kişi olarak atanan komite üyesi
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alper Ertekin 2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Müge ÇAĞLAR Yatırımcı İlişkileri Direktörü 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002353
BIST