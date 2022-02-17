***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.02.2022 18:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
24.01.2022
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü (Haftanın son işlem günü) 13:30'a kadar gelen alım talepleri bir iş günü sonra, satım talepleri ise dört iş günü sonra gerçekleşir Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,002739 1 0 0 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002452
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -31,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0095
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5880
En Düşük
13,5677
18:0515,4383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0189
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4612
En Düşük
15,4212
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5739
|13,5756
|% -0,05
|
|Euro
|15,4213
|15,4467
|% -0,07
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.899
|-0,52
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,00
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-0,10
|