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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.02.2022 12:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
08.12.2021

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü (haftanın ikinci iş günü) saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden işgününde, satım talimatları ise takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve fon izahnamesinde yazan fon dağıtığıtım kuruluşları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003101


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BIST En Aktif Hisseler14:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 20.783.875 % 10,00  
LKMNH 14,63 33.233.269 % 10,00  
OTKAR 455,90 302.971.852 % 9,99  
MERIT 37,14 23.908.976 % 9,95  
SKTAS 3,11 24.501.961 % 7,61  
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14:31 Alış Satış %  
Dolar 13,6273 13,6401 % -0,06  
Euro 15,4712 15,4822 % 0,11  
Sterlin 18,5094 18,6022 % 0,04  
Frank 14,7996 14,8888 % 0,31  
Riyal 3,6210 3,6392 % -0,14  
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14:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 0,27  
Altın Gr. 832 832 -0,89  
Cumhuriyet 5.532 5.615 -8,00  
Tam 5.505 5.642 -9,69  
Yarım 2.661 2.729 -4,69  
Çeyrek 1.335 1.365 -2,34  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,12  
Gümüş Gr. 10,43 10,44 -0,07  
B. Petrol 91,18 91,18 -0,21  
Seans Raporu 14:31
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