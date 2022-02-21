***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi08.12.2021Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerDeğerleme günü (haftanın ikinci iş günü) saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden işgününde, satım talimatları ise takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve fon izahnamesinde yazan fon dağıtığıtım kuruluşlarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003101BIST