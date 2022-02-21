***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.02.2022 12:35
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
08.12.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Değerleme günü (haftanın ikinci iş günü) saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, hesaplama gününü takip eden işgününde, satım talimatları ise takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve fon izahnamesinde yazan fon dağıtığıtım kuruluşları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003101
BIST
14:332.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.035
14:3313,6390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0088
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:3315,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:33831,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,32
|Açılış
|: 831,15
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:31
|DERHL
|5,72
|20.783.875
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|33.233.269
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|302.971.852
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.908.976
|% 9,95
|
|SKTAS
|3,11
|24.501.961
|% 7,61
|
|CEOEM
|15,31
|16.867.285
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.017.113
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,40
|2.772.995.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,71
|736.970.398
|% -0,26
|
|YKBNK
|4,05
|629.397.540
|% 0,50
|
|GARAN
|11,83
|566.107.486
|% -0,08
|
|FROTO
|269,50
|525.522.650
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,05
|629.397.540
|% 0,50
|
|ODAS
|1,35
|135.804.313
|% -0,74
|
|THYAO
|29,40
|2.772.995.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,71
|736.970.398
|% -0,26
|
|EKGYO
|2,30
|128.138.421
|% -1,29
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6273
|13,6401
|% -0,06
|
|Euro
|15,4712
|15,4822
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5094
|18,6022
|% 0,04
|
|Frank
|14,7996
|14,8888
|% 0,31
|
|Riyal
|3,6210
|3,6392
|% -0,14
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|0,27
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.615
|-8,00
|
|Tam
|5.505
|5.642
|-9,69
|
|Yarım
|2.661
|2.729
|-4,69
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,43
|10,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|91,18
|91,18
|-0,21
|
Seans Raporu
14:31
daha fazla
-
14:46PNLSN
Yüzde 4.37 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 169, 668 adet işlem
-
14:45SKTAS
Yüzde 7.61 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 842, 702 adet işlem
-
14:44DERHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 729, 588 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.35 ) 2, 267
-
14:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GUSGR