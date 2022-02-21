***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09.00-13.30 Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu, Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon yatırım stratejisi çerçevesinde sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, likit varlıklar tercih edilir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının hakim olduğu dönemlerde yatırımcıyı piyasa kayıplarından korumak amaçlı, fon portföyünde bulunan hisse senedi ağırlığını vadeli işlem sözleşmelerinde alacağı ters pozisyonlarla -%30?a (eksi yüzde otuz) çekebilir. Fon, iyimser piyasa koşullarının hakim olduğu dönemlerde portföyündeki yatırım amaçlı hisse senedi ağırlığını vadeli işlemler sözleşmelerini kullanarak +%60?a (artı yüzde altmış) çekebilir Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003102BIST