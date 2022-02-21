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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

21.02.2022 14:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
23.06.2021

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yerine getirilir. Satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00072 0,2625 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 50




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003130


BIST
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BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 26.754.365 % 10,00  
LKMNH 14,63 41.982.107 % 10,00  
OTKAR 455,90 333.772.848 % 9,99  
MERIT 37,14 48.793.623 % 9,95  
KARSN 3,94 568.477.267 % 8,54  
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16:53 Alış Satış %  
Dolar 13,6480 13,6571 % 0,07  
Euro 15,4653 15,4758 % 0,07  
Sterlin 18,5104 18,6032 % 0,05  
Frank 14,8189 14,9082 % 0,44  
Riyal 3,6262 3,6444 % 0,00  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.895 1.896 -1,69  
Altın Gr. 832 832 -0,01  
Cumhuriyet 5.531 5.614 -9,00  
Tam 5.507 5.644 -7,60  
Yarım 2.662 2.730 -3,68  
Çeyrek 1.335 1.365 -1,84  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,12  
Gümüş Gr. 10,44 10,46 -0,05  
B. Petrol 91,86 91,86 0,47  
Seans Raporu 16:53
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