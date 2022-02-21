***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
21.02.2022 14:09
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
23.06.2021
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş gününde yerine getirilir. Satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde yerine getirilir. Kurucu Şirket ve izahnamesinde yazan diğer fon dağıtım kuruluşları 1
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.istanbulportfoy.com
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00072 0,2625 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003130
BIST
16:572.027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,08
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
16:5713,6526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 13,6420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
16:5715,4860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0208
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
16:57831,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,84
|Açılış
|: 831,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler16:53
|DERHL
|5,72
|26.754.365
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|41.982.107
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|333.772.848
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|48.793.623
|% 9,95
|
|KARSN
|3,94
|568.477.267
|% 8,54
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.066.047
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.255.945
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,18
|3.929.370.977
|% -0,75
|
|KRDMD
|11,67
|1.075.585.439
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,05
|929.270.754
|% 0,50
|
|EREGL
|28,36
|848.911.310
|% 0,07
|
|GARAN
|11,80
|771.672.611
|% -0,34
|
|YKBNK
|4,05
|929.270.754
|% 0,50
|
|KARSN
|3,94
|568.477.267
|% 8,54
|
|THYAO
|29,18
|3.929.370.977
|% -0,75
|
|ODAS
|1,34
|169.434.582
|% -1,47
|
|KRDMD
|11,67
|1.075.585.439
|% -0,60
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6480
|13,6571
|% 0,07
|
|Euro
|15,4653
|15,4758
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,5104
|18,6032
|% 0,05
|
|Frank
|14,8189
|14,9082
|% 0,44
|
|Riyal
|3,6262
|3,6444
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,69
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.507
|5.644
|-7,60
|
|Yarım
|2.662
|2.730
|-3,68
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-1,84
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,44
|10,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,86
|91,86
|0,47
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU100
Endeks 2, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 21, 068.00 milyon TL de
-
17:08MSGYO
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 006 adet işlem
-
17:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 45 kaybederek (% -0.24 ) 1, 824
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17:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, CEOEM, SANEL, PKENT
-
17:03
METRO, OTKAR, DENGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında