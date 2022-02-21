***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Halka Arz Tarihiİhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi17.09.2021Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyünün tamamı devamlı olarak Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Kamu ve/veya Özel sektör kira sertifikaları, Türk Lirası cinsinden katılma hesapları ile faize dayalı olmayan diğer Türk Lirası cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarından oluşmakta olup, fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör tarafından ihraç edilmiş kira sertifikalarında değerlendirilecektir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003131BIST