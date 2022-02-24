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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

24.02.2022 20:16
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon, portföyünde asıl olarak Türk Lirası aktiflere yer verecek olmasına rağmen, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı yabancı para cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek olup, Türk Lirası getiri sağlamak ve kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapabilir. 5




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004241


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 17,82 55.872.804 % 10,00  
HUNER 2,66 883.900.720 % 9,92  
ULUUN 6,46 212.334.129 % 3,86  
DAGHL 14,00 7.214.089 % 3,70  
ANHYT 14,16 9.653.386 % 2,39  
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Riyal 3,7294 3,7481 % 1,58  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.887 1.887 -22,59  
Altın Gr. 850 850 1,67  
Cumhuriyet 6.078 6.170 457,00  
Tam 6.049 6.206 463,52  
Yarım 2.924 3.002 224,22  
Çeyrek 1.466 1.501 112,11  
Gümüş.Ons 24,03 24,06 -0,53  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 -0,11  
B. Petrol 95,49 95,49 1,44  
Seans Raporu 18:05
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