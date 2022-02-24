***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değerivarlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon, portföyünde asıl olarak Türk Lirası aktiflere yer verecek olmasına rağmen, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı yabancı para cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek olup, Türk Lirası getiri sağlamak ve kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapabilir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004241BIST