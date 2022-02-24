***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
24.02.2022 20:22
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon?un yatırım stratejisi varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacak olup, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı olarak fon portföyünün kalan kısmı ile Türk Lirası cinsinden varlıklara ve/veya yabancı ihraççıların ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyünü olası kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapılabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004253
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2101
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0516,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3896
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05850,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,34
|Açılış
|: 850,74
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0256
|14,0272
|% 1,52
|
|Euro
|15,7407
|16,0474
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,7013
|18,7951
|% 0,24
|
|Frank
|15,0793
|15,1701
|% 0,62
|
|Riyal
|3,7223
|3,7410
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-19,08
|
|Altın Gr.
|849
|849
|0,90
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA