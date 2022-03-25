***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarTufan DERİNER 17.12.2019 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 22 Düzey 3 (07.09.2010, 204725), Türev Araçlar (12.07.2017, 308889)Tuncay SUBAŞI 17.12.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 Düzey 3 (28.12.2006, 202303), Türev Araçlar (14.08.2007, 300591)Alper ERTEKİN 17.12.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 7 Düzey 3 (08.11.2019, 907025), Türev Araçlar (08.11.2019, 3907032)Alp Varolan 2009-2012 yıllar arasında Denizbank Özel Bankacılık Özel İşlemler Bölümü Ekip Liderliği, 2012 Şubat -2013 Eylül Banque International Lüxembourg Zürih 'te Türkiye Masası Yöneticisi, 2015 Kasım ayı iibariyle ise halen sürdürmekte olduğu Actus Portföy Yönetimi .A.Ş de Portföy Yöneticisi. 16 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar LisansıVolkan Dinçer 29.04.2021 04.2021-... İsntabul Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2015 – 2017 Meksa Portföy Yönetimi – Genel Müdür 29 SPK Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013156BIST