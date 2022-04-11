***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.04.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU 15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019140
BIST
15:492.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 39,74
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:4914,6706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0728
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6676
15:4916,0067
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0392
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9968
15:49928,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,87
|Açılış
|: 928,31
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ISFIN
|4,62
|435.470.746
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|161.303.083
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|216.373.922
|% 9,98
|
|ACSEL
|41,26
|61.057.824
|% 9,97
|
|DURDO
|18,97
|17.115.601
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|95.189.712
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,32
|24.805.978
|% -4,87
|
|GZNMI
|39,70
|28.774.082
|% -4,01
|
|FORMT
|1,51
|96.936.672
|% -3,82
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,26
|4.736.653.538
|% 2,66
|
|GARAN
|13,57
|4.334.125.813
|% 2,03
|
|KRDMD
|16,10
|2.588.314.036
|% 2,16
|
|ASELS
|28,10
|2.378.600.035
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,92
|2.178.300.320
|% 5,35
|
|EKGYO
|2,69
|1.297.566.504
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,92
|2.178.300.320
|% 5,35
|
|TSKB
|1,72
|683.277.522
|% 8,18
|
|GARAN
|13,57
|4.334.125.813
|% 2,03
|
|ODAS
|2,18
|622.218.880
|% -2,68
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6711
|14,6843
|% -0,40
|
|Euro
|16,0056
|16,0265
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,0803
|19,1760
|% -0,41
|
|Frank
|15,6711
|15,7655
|% -0,29
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% -0,37
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|18,12
|
|Altın Gr.
|927
|927
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.104
|6.256
|19,37
|
|Yarım
|2.950
|3.026
|9,37
|
|Çeyrek
|1.480
|1.513
|4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|0,17
|
|B. Petrol
|98,35
|98,35
|-4,43
|
Seans Raporu
15:47
daha fazla
-
16:02YKBNK
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.93 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 441, 476 adet işlem
-
16:01LUKSK
Yüzde 7.95 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 480, 034 adet işlem
-
16:00KLMSN
Yüzde 4.81 oranında artışla 11.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 030, 282 adet işlem
-
15:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.54 ) 2, 704
-
15:59XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 46, 115.00 milyon TL de