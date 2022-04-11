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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

11.04.2022 14:42
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM KAPICIOĞLU 15




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019140


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BIST En Aktif Hisseler15:47
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISFIN 4,62 435.470.746 % 10,00  
TRGYO 6,93 161.303.083 % 10,00  
KONKA 18,07 216.373.922 % 9,98  
ACSEL 41,26 61.057.824 % 9,97  
DURDO 18,97 17.115.601 % 9,97  
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15:47 Alış Satış %  
Dolar 14,6711 14,6843 % -0,40  
Euro 16,0056 16,0265 % -0,12  
Sterlin 19,0803 19,1760 % -0,41  
Frank 15,6711 15,7655 % -0,29  
Riyal 3,9049 3,9245 % -0,37  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 18,12  
Altın Gr. 927 927 3,80  
Cumhuriyet 6.133 6.225 18,00  
Tam 6.104 6.256 19,37  
Yarım 2.950 3.026 9,37  
Çeyrek 1.480 1.513 4,68  
Gümüş.Ons 25,30 25,32 0,53  
Gümüş Gr. 11,92 11,94 0,17  
B. Petrol 98,35 98,35 -4,43  
Seans Raporu 15:47
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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