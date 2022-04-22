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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.04.2022 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Hande Nizam 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF Düzey 3




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022976


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Frank 15,3547 15,4472 % -0,03  
Riyal 3,9214 3,9410 % 0,32  
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16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -8,18  
Altın Gr. 922 922 -0,81  
Cumhuriyet 6.115 6.207 8,00  
Tam 6.091 6.243 13,17  
Yarım 2.944 3.020 6,38  
Çeyrek 1.477 1.510 3,18  
Gümüş.Ons 24,28 24,31 -0,36  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,11  
B. Petrol 107 107 -1,12  
Seans Raporu 16:48
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