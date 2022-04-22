***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.04.2022 17:02
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tufan Deriner 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Hande Nizam 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF Düzey 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022976
BIST
16:482.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -21,18
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.527
16:4814,7533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
16:4815,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0178
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
16:48922,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 922,58
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler16:48
|TIRE
|13,90
|104.456.699
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.598.724
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.406.027
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.622.190
|% 9,64
|
|TDGYO
|7,80
|25.680.222
|% -8,13
|
|ATLAS
|1,45
|4.153.551
|% -7,64
|
|OLMK
|8,37
|40.449.296
|% -7,41
|
|KRSTL
|7,42
|76.947.182
|% -6,31
|
|MANAS
|25,10
|48.561.400
|% -5,43
|
|THYAO
|41,00
|5.564.975.030
|% 2,04
|
|ASELS
|28,06
|2.550.502.358
|% -1,61
|
|SISE
|18,19
|2.255.779.828
|% -0,49
|
|GARAN
|14,50
|2.130.922.142
|% 0,07
|
|PETKM
|10,52
|1.486.294.202
|% -1,77
|
|EKGYO
|3,02
|1.399.683.011
|% -2,58
|
|ODAS
|2,61
|1.018.290.450
|% 3,16
|
|TSKB
|2,07
|543.900.714
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,25
|1.151.046.445
|% -1,87
|
|HALKB
|6,18
|1.070.458.661
|% -0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7503
|14,7533
|% 0,34
|
|Euro
|15,9380
|15,9673
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,9175
|19,0124
|% -0,95
|
|Frank
|15,3547
|15,4472
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9214
|3,9410
|% 0,32
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-8,18
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|8,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|13,17
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|6,38
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,12
|
Seans Raporu
16:48
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-
17:03XU100
Endeks 2, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 37, 474.00 milyon TL de
-
17:03KTSKR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 281 adet işlem
-
17:02ATLAS
Yüzde -7.64 oranında düşüşle 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 786, 369 adet işlem
-
17:01KRSTL
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 089, 910 adet işlem
-
17:00RYSAS
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 5.03 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 980, 031 adet işlem