***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.04.2022 17:03
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 16 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 21 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Alkım Biket 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hande Nizam 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022977
BIST
17:002.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -24,61
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.527
17:0014,7558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0532
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:0015,9535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0040
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:00922,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,31
|Açılış
|: 922,24
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TIRE
|13,90
|105.581.362
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.637.851
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.429.409
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.872.730
|% 9,64
|
|TDGYO
|7,80
|25.778.275
|% -8,13
|
|OLMK
|8,31
|40.868.556
|% -8,08
|
|MANAS
|24,80
|49.001.393
|% -6,56
|
|ATLAS
|1,47
|4.908.000
|% -6,37
|
|KRSTL
|7,46
|78.380.951
|% -5,81
|
|THYAO
|41,16
|5.716.437.726
|% 2,44
|
|ASELS
|28,10
|2.591.657.849
|% -1,47
|
|SISE
|18,21
|2.321.666.349
|% -0,38
|
|GARAN
|14,52
|2.248.692.608
|% 0,21
|
|PETKM
|10,53
|1.527.832.905
|% -1,68
|
|EKGYO
|3,02
|1.442.646.928
|% -2,58
|
|ODAS
|2,61
|1.027.285.617
|% 3,16
|
|TSKB
|2,07
|589.734.945
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,26
|1.174.849.736
|% -1,68
|
|HALKB
|6,21
|1.123.684.974
|% 0,32
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7500
|14,7558
|% 0,36
|
|Euro
|15,9441
|15,9535
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,9267
|19,0216
|% -0,90
|
|Frank
|15,3516
|15,4441
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9212
|3,9409
|% 0,32
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-8,18
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|6.115
|6.207
|8,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|13,17
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|6,38
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,31
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,12
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15OYAKC
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 521, 182 adet işlem
-
17:14ISFIN
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 868, 158 adet işlem
-
17:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, VESTL, TOASO
-
17:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 53 kaybederek (% -0.85 ) 2, 287
-
17:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, UFUK, TIRE, KLSYN, DAGHL