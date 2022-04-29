***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 15:28
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 08.01.2018 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF DÜZEY 3 LİSANSI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025528
BIST
17:022.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,70
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0214,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0707
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0215,6478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0896
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:02913,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 13,00
|Açılış
|: 913,49
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ARENA
|14,30
|23.572.158
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.825
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.853.845
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.685.728
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,34
|33.956.076
|% -7,19
|
|TKFEN
|19,75
|585.065.973
|% -5,86
|
|THYAO
|41,34
|4.123.785.567
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.431.700.273
|% 0,00
|
|SISE
|18,10
|1.298.822.083
|% 2,20
|
|AKBNK
|8,87
|1.145.734.965
|% -1,11
|
|TUPRS
|236,10
|1.036.923.113
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,62
|849.176.547
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|468.059.817
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|213.536.606
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|738.703.967
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,87
|1.145.734.965
|% -1,11
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8565
|14,8603
|% 0,48
|
|Euro
|15,6403
|15,6478
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,6057
|18,6990
|% 1,32
|
|Frank
|15,2510
|15,3429
|% 0,67
|
|Riyal
|3,9503
|3,9701
|% 0,54
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:17SKBNK
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 380, 574 adet işlem
-
17:15ISGYO
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 337, 374 adet işlem
-
17:14DERHL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 927 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 72 kaybederek (% -0.21 ) 2, 701
-
17:13XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 080.00 milyon TL de