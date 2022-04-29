***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 15:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 11.12.2015 2008-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tufan Deriner 15.01.2018 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 23 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-....İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF LİSANS DÜZEY 3, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025529
BIST
16:482.422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,29
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4814,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0719
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:4815,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:48909,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,37
|Açılış
|: 909,57
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:45
|ARENA
|14,30
|23.130.632
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.611
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.775.275
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.245.149
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,22
|31.359.850
|% -7,59
|
|TKFEN
|19,74
|568.303.772
|% -5,91
|
|THYAO
|40,98
|3.339.257.599
|% 1,19
|
|GARAN
|14,98
|1.314.468.440
|% 0,00
|
|SISE
|18,04
|1.234.286.480
|% 1,86
|
|AKBNK
|8,88
|1.078.062.095
|% -1,00
|
|TUPRS
|236,50
|980.215.265
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,62
|819.348.806
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|457.205.698
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.762.671
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|693.927.383
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,88
|1.078.062.095
|% -1,00
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8552
|14,8600
|% 0,48
|
|Euro
|15,6480
|15,6551
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,5836
|18,6768
|% 1,20
|
|Frank
|15,2317
|15,3234
|% 0,55
|
|Riyal
|3,9483
|3,9681
|% 0,49
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,21
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.039
|6.190
|87,66
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|42,41
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|21,20
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,03
|0,02
|
Seans Raporu
16:45
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16:59TCELL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 543, 410 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 36 kaybederek (% -0.27 ) 2, 699
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16:58XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 24, 763.00 milyon TL de
-
16:58SKBNK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 755, 823 adet işlem
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16:55PNSUT
Yüzde -5.09 oranında düşüşle 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 322, 754 adet işlem