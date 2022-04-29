***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 15:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 31.01.2019 2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 31.01.2019 2006-2008 İş Yatırm Yeniköy Şubesi 2008-2012 Mira Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı 2012- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Alkım Biket 01.04.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey III ve Türev Araçlar Lisansı
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025530
BIST
16:472.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,89
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4714,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0719
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:4715,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0945
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:47909,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 9,08
|Açılış
|: 909,57
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ARENA
|14,30
|23.130.632
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.611
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.775.275
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.255.376
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,08
|31.565.888
|% -8,05
|
|TKFEN
|19,75
|570.296.399
|% -5,86
|
|THYAO
|41,10
|3.458.529.416
|% 1,48
|
|GARAN
|14,99
|1.314.468.440
|% 0,07
|
|SISE
|18,07
|1.243.922.720
|% 2,03
|
|AKBNK
|8,89
|1.096.326.927
|% -0,89
|
|TUPRS
|236,70
|991.275.079
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,62
|832.810.732
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|464.693.893
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.788.498
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|703.167.633
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,89
|1.096.326.927
|% -0,89
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8557
|14,8615
|% 0,49
|
|Euro
|15,6462
|15,6527
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5884
|18,6816
|% 1,23
|
|Frank
|15,2345
|15,3262
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,51
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|12,58
|
|Altın Gr.
|909
|910
|9,16
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.035
|6.185
|82,79
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|40,05
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|20,03
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
16:47
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-
17:01FORMT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 536, 482 adet işlem
-
16:59TCELL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 543, 410 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 36 kaybederek (% -0.27 ) 2, 699
-
16:58XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 24, 763.00 milyon TL de
-
16:58SKBNK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 755, 823 adet işlem