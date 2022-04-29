***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.04.2022 15:29
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı 15.08.2016 2008-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş Portföy Yönetim Müdürü 19 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisansı
Tufan Deriner 06.12.2017 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2012- ..... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Portföy Yönetcisi 23 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alkım Biket 31.01.2019 2002-2015 İş Yatırım Yatırım Danışmanlığı 2015-2017 Halk Yatırım Yurtiçi Satış/Kurumsal Satış Direktör 2018 - İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 22 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Alper Ertekin 25.11.2019 2012-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Uzman 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Hande Nizam 01.12.2020 2020 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2019-2020 Ünlü Menkul Değ. A.Ş. Şube Müdür Yardımcısı 2018-2019 Gedik Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2016-2018 İntegral Yatırım A.Ş. Yatırım Uzmanı 2014-2016 Ata Yatırım A.Ş. Uzman Yardımcısı 7 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Ömer Doruk Ozaner 2015-2016 Ak Yatırım Portföy Yönetim Bölümü Araştırma Analisti 2016-2018 Kurumsal Finans bölümü Analist 2018 - ? İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Uzman 6 SPF Düzey III ve Türev Araçları Lisans
Gülden Köksal 2021-... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi , ...-2021 Phillip Capital A.Ş. Borsa İşlemler Müdürü 21 SPF DÜZEY 3
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025531
BIST
16:462.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,76
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
16:4614,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0718
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
16:4615,6529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0947
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
16:46910,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 9,69
|Açılış
|: 910,18
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ARENA
|14,30
|23.130.632
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.590.298
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.692.611
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.775.275
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.285.297
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,12
|31.785.634
|% -7,91
|
|TKFEN
|19,74
|572.965.999
|% -5,91
|
|THYAO
|41,10
|3.504.454.902
|% 1,48
|
|GARAN
|14,99
|1.328.815.770
|% 0,07
|
|SISE
|18,03
|1.252.021.412
|% 1,81
|
|AKBNK
|8,86
|1.108.279.243
|% -1,23
|
|TUPRS
|235,90
|998.862.269
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,62
|834.770.439
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|464.781.501
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|212.809.055
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,84
|707.388.180
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,86
|1.108.279.243
|% -1,23
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8566
|14,8614
|% 0,49
|
|Euro
|15,6469
|15,6529
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5838
|18,6770
|% 1,20
|
|Frank
|15,2345
|15,3262
|% 0,57
|
|Riyal
|3,9491
|3,9689
|% 0,51
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01FORMT
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 536, 482 adet işlem
-
16:59TCELL
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 543, 410 adet işlem
-
16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 36 kaybederek (% -0.27 ) 2, 699
-
16:58XU100
Endeks 2, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 24, 763.00 milyon TL de
-
16:58SKBNK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 1.16 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 755, 823 adet işlem