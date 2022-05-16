***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.05.2022 07:47
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Özlem Kapıcıoğlu 01.03.2021 10 SPK Düzey 3 Lisans-Türev Araçlar Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030457
BIST
18:052.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.427
En Düşük
2.397
18:0515,4981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0206
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5450
|
15,5070
En Düşük
15,4666
18:0516,1595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0461
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2753
En Düşük
16,0891
18:05900,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,41
|Açılış
|: 900,41
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
900,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|40,48
|108.621.154
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.716.091
|% 10,00
|
|DURDO
|22,66
|41.817.146
|% 10,00
|
|KRONT
|41,80
|41.056.533
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|300.323.565
|% 9,99
|
|UFUK
|40,88
|935.702
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|3.234.985
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|2.217.301
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|143.613.030
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|230.105.112
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|3.862.950.371
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|SISE
|19,71
|2.150.492.372
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,67
|1.467.550.845
|% -0,63
|
|TUPRS
|256,20
|1.265.030.647
|% 1,55
|
|DOHOL
|3,81
|1.113.019.360
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,69
|534.862.648
|% 0,75
|
|KARSN
|5,33
|885.726.983
|% 4,51
|
|SAHOL
|19,29
|2.982.677.442
|% 1,79
|
|YKBNK
|4,55
|619.405.483
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4925
|15,4981
|% 0,13
|
|Euro
|16,1381
|16,1595
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,9172
|19,0120
|% -0,04
|
|Frank
|15,3925
|15,4852
|% 0,02
|
|Riyal
|4,1173
|4,1380
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-4,65
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.196
|10,00
|
|Tam
|6.076
|6.231
|-8,91
|
|Yarım
|2.937
|3.014
|-4,31
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,02
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,49
|-0,03
|
|B. Petrol
|109
|109
|-2,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DERIM
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 391, 839 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, TOASO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 57 artarak (% 1.15 ) 2, 169
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DENGE, BRMEN, GZNMI, ULUUN, KRONT, KONKA, EMNIS, GSDHO, IMASM, GLBMD
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, UFUK, KAPLM, SELVA, LIDFA