***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.Fonun Süresi 10Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta yenilikçi teknoloji ve iş modelleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım ve Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilen yatırımların yapılması sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgilerİstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 1Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli600,000+bsmvFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAydın Çelikdelen 28.01.2022 21 Düzey 3 ve Türev AraçlarFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAlpaslan ENSARİ 28.01.2022 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIBarış HOCAOĞLU 28.01.2022 22016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIFatih AY 28.01.2022 2020 – devam - MESS Eğitim Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi 2020 – devam - MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2020 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Genel Sekreteri 2014 – 2020 - Koç Holding A.Ş. - İnsan Kaynakları Koordinatörü 2011 – 2014 - Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi 2009 – 2011 - Koç Holding A.Ş. – Performans ve Ücret YöneticisiEfe ERDEM 28.01.2022 2018 – devam MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - MESS Teknoloji Merkezi Kurucu Direktörü 2016 -2018 - Koç Holding A.Ş.- İnovasyon Kurulu Lideri 2016 – 2018 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – İnovasyon Lideri 2013 – 2016 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.- Program Yönetimi ve AR&GE Müdürü 2007 -2013 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - Motor ve Aktarma Sistemleri Yöneticisi&Müdürü 2003 -2007 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - İmalat MühendisliğiYalçın KARAGÖZ 28.01.2022 2017 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Grup Finans Direktörü 2017 – 2017 - Aygaz A.Ş. - Süreç Geliştirme Yöneticisi 2014 – 2017 - Aygaz A.Ş. - İç Denetim Uzmanı 2014 - 2014 - Odaş Enerji A.Ş. - Grup Muhasebe Müdürü 2011 – 2014 - Otokar Otomotiv ve Sav. San A.Ş. - Bütçe Raporlama UzmanıGizem YAĞIZ 28.01.2022 2021 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - MESS Girişim Sermayesi Lideri 2012-2019 - IFC (Uluslararası Finans Kurumu - Dünya Bankası) - Bölge Yöneticisi 2007 – 2012 - Pragma Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. - Kurumsal Finansman Yatırım Müdürü 2001 - 2006 - RWE Thames Water - Yatırım Koordinatörü & Proje MüdürüFon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarYiğit ARSLAN 28.01.2022 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSITuncay SUBAŞI 28.01.2022 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSIİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaDereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaYiğit Arslan 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030452BIST