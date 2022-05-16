***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.05.2022 07:32
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T. İş Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Yatırımların Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.
Fonun Süresi 10
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde girişim sermayesi yatırımı olarak başta yenilikçi teknoloji ve iş modelleri alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım ve Tebliğ'de girişim sermayesi yatırımı olarak kabul edilen yatırımların yapılması sureti ile orta ve uzun vadeli değer yaratarak getiri elde etmeyi amaçlamaktadır.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. 1
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
600,000+bsmv
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aydın Çelikdelen 28.01.2022 21 Düzey 3 ve Türev Araçlar
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Alpaslan ENSARİ 28.01.2022 2020-Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2008-2020- İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Vekili 04.2012- 08.2020 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2008-2012 Mira Menkul Değerler A.Ş. Fon Yöneticisi Girişim sermayesi yatırımları konusunda asgari 5 yıllık tecrübeye sahip yönetim kurulu üyesi olarak atanan komite üyesi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Barış HOCAOĞLU 28.01.2022 22016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Fatih AY 28.01.2022 2020 – devam - MESS Eğitim Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi 2020 – devam - MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi 2020 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Genel Sekreteri 2014 – 2020 - Koç Holding A.Ş. - İnsan Kaynakları Koordinatörü 2011 – 2014 - Zer Merkezi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. - İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi 2009 – 2011 - Koç Holding A.Ş. – Performans ve Ücret Yöneticisi
Efe ERDEM 28.01.2022 2018 – devam MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - MESS Teknoloji Merkezi Kurucu Direktörü 2016 -2018 - Koç Holding A.Ş.- İnovasyon Kurulu Lideri 2016 – 2018 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. – İnovasyon Lideri 2013 – 2016 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.- Program Yönetimi ve AR&GE Müdürü 2007 -2013 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - Motor ve Aktarma Sistemleri Yöneticisi&Müdürü 2003 -2007 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - İmalat Mühendisliği
Yalçın KARAGÖZ 28.01.2022 2017 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - Grup Finans Direktörü 2017 – 2017 - Aygaz A.Ş. - Süreç Geliştirme Yöneticisi 2014 – 2017 - Aygaz A.Ş. - İç Denetim Uzmanı 2014 - 2014 - Odaş Enerji A.Ş. - Grup Muhasebe Müdürü 2011 – 2014 - Otokar Otomotiv ve Sav. San A.Ş. - Bütçe Raporlama Uzmanı
Gizem YAĞIZ 28.01.2022 2021 – devam - MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası - MESS Girişim Sermayesi Lideri 2012-2019 - IFC (Uluslararası Finans Kurumu - Dünya Bankası) - Bölge Yöneticisi 2007 – 2012 - Pragma Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. - Kurumsal Finansman Yatırım Müdürü 2001 - 2006 - RWE Thames Water - Yatırım Koordinatörü & Proje Müdürü
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Yiğit ARSLAN 28.01.2022 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Tuncay SUBAŞI 28.01.2022 SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Dereboyu Caddesi No.78 Kat 4 Ortaköy Beşiktaş İstanbul 0212 227 56 00 0212 227 25 01 info@istanbulportfoy.com
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Yiğit Arslan 0212 227 56 00 info@istanbulportfoy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030452
BIST