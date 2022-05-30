***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.05.2022 09:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
varlık ve ihraççı bazında uygun bir varlık dağılımı belirleyerek sermaye piyasası araçlarına, Kurulca uygun görülen diğer yatırım araçlarına, taraf olunacak sözleşmelere, finansal işlemlere ve menkul kıymetlere yatırım yaparak düşük volatilite ile Türk Lirası bazında portföy değerini artırarak reel bir getiri sağlamaktır. Fon, portföyünde asıl olarak Türk Lirası aktiflere yer verecek olmasına rağmen, yatırım stratejisine uygun olarak uygun bir portföy dağılımı sağlamak ve getiriyi optimize etmek amaçlı yabancı para cinsinden varlıklara da yatırım yapabilecek olup, Türk Lirası getiri sağlamak ve kur riskinden korunma amaçlı işlemler yapabilir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033197
BIST
12:002.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 63,09
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0016,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2060
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
12:0017,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2570
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6658
En Düşük
17,4021
12:00979,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,36
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EGEPO
|9,46
|12.310.133
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.406.322
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|4.569.897
|% -6,84
|
|AKFGY
|2,63
|134.609.317
|% -4,01
|
|DAGHL
|27,36
|3.073.027
|% -4,00
|
|KRTEK
|16,50
|9.101.454
|% -3,57
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|SISE
|20,98
|1.119.512.740
|% 2,84
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|SAHOL
|20,96
|839.511.792
|% 3,15
|
|EREGL
|33,54
|736.912.227
|% 2,01
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|DOHOL
|3,90
|373.391.898
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|191.310.818
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.388.720
|% 1,63
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3863
|16,3951
|% 1,26
|
|Euro
|17,6470
|17,6660
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6313
|20,7348
|% 1,18
|
|Frank
|17,0474
|17,1501
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|47,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,64
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
-
12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem
-
12:10THYAO
Yüzde 8.88 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 359, 880 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 31 artarak (% 2.62 ) 2, 247
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CASA, EGEPO, ALMAD, MZHLD