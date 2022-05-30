***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.05.2022 09:11
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,000685 0,25 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033199
BIST
11:592.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 62,62
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
11:5916,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2039
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3953
En Düşük
16,2359
11:5917,6653
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,2565
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6653
En Düşük
17,4021
11:59979,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 14,32
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EGEPO
|9,46
|12.309.878
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.405.323
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,05
|4.486.463
|% -7,24
|
|DAGHL
|27,34
|3.044.456
|% -4,07
|
|AKFGY
|2,63
|133.532.001
|% -4,01
|
|KRTEK
|16,49
|9.075.054
|% -3,62
|
|THYAO
|49,06
|3.642.792.849
|% 8,97
|
|SISE
|20,96
|1.116.148.414
|% 2,75
|
|KARSN
|7,03
|976.930.698
|% 2,33
|
|SAHOL
|20,98
|837.030.431
|% 3,25
|
|EREGL
|33,54
|731.035.613
|% 2,01
|
|KARSN
|7,03
|976.930.698
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,90
|373.158.933
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.642.792.849
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|186.145.370
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,24
|86.339.432
|% 0,81
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3863
|16,3951
|% 1,26
|
|Euro
|17,6470
|17,6660
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6309
|20,7344
|% 1,18
|
|Frank
|17,0493
|17,1520
|% 1,22
|
|Riyal
|4,3556
|4,3774
|% 1,21
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,76
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,79
|
|Cumhuriyet
|6.457
|6.555
|-12,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,87
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
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12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem
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12:10THYAO
Yüzde 8.88 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 359, 880 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 31 artarak (% 2.62 ) 2, 247
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CASA, EGEPO, ALMAD, MZHLD