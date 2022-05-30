***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon?a bağlı ?Hisse Senedi Yoğun Fon? niteliğinde olup Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80?lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. YBFde yer verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033200BIST