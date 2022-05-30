***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
30.05.2022 09:11
nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ?in 6. maddesi çerçevesinde Hisse Senedi Şemsiye Fon?a bağlı ?Hisse Senedi Yoğun Fon? niteliğinde olup Fon portföy değerinin en az %80?i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ?ta işlem gören ihraççı paylarından oluşur. Fon portföyünde yer alan ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantları %80?lik oranın hesaplanmasına dahil edilir. YBFde yer verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033200
BIST
12:002.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,59%
|| 63,09
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.503
En Düşük
2.467
12:0016,3971
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2060
|Açılış
|: 16,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
12:0017,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,2570
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6658
En Düşük
17,4021
12:00979,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 14,36
|Açılış
|: 979,61
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EGEPO
|9,46
|12.310.133
|% 10,00
|
|MZHLD
|66,60
|17.406.322
|% 9,99
|
|CASA
|125,90
|636.550
|% 9,96
|
|ALMAD
|2,98
|1.553.474
|% 9,96
|
|SNKRN
|35,10
|1.282.765
|% 9,96
|
|LIDFA
|8,33
|2.665.600
|% -9,95
|
|TDGYO
|7,08
|4.569.897
|% -6,84
|
|AKFGY
|2,63
|134.609.317
|% -4,01
|
|DAGHL
|27,36
|3.073.027
|% -4,00
|
|KRTEK
|16,50
|9.101.454
|% -3,57
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|SISE
|20,98
|1.119.512.740
|% 2,84
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|SAHOL
|20,96
|839.511.792
|% 3,15
|
|EREGL
|33,54
|736.912.227
|% 2,01
|
|KARSN
|7,02
|980.259.824
|% 2,18
|
|DOHOL
|3,90
|373.391.898
|% 2,36
|
|THYAO
|49,06
|3.667.171.872
|% 8,97
|
|EKGYO
|2,62
|191.310.818
|% 1,55
|
|SKBNK
|1,25
|86.388.720
|% 1,63
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3863
|16,3951
|% 1,26
|
|Euro
|17,6470
|17,6660
|% 1,48
|
|Sterlin
|20,6313
|20,7348
|% 1,18
|
|Frank
|17,0474
|17,1501
|% 1,21
|
|Riyal
|4,3557
|4,3775
|% 1,21
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,01
|
|Altın Gr.
|980
|980
|14,84
|
|Cumhuriyet
|6.503
|6.602
|47,00
|
|Tam
|6.470
|6.631
|41,46
|
|Yarım
|3.127
|3.207
|20,05
|
|Çeyrek
|1.568
|1.604
|10,03
|
|Gümüş.Ons
|22,10
|22,12
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,14
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,64
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:12TAVHL
Yüzde 6.52 oranında artışla 45.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 887, 591 adet işlem
-
12:11PENTA
Yüzde 6.46 oranında artışla 436.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 667 adet işlem
-
12:10THYAO
Yüzde 8.88 oranında artışla 49.02 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 359, 880 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 57, 31 artarak (% 2.62 ) 2, 247
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, CASA, EGEPO, ALMAD, MZHLD