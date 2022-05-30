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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.05.2022 09:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYISTP00398

Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
25.05.2022




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033205


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BIST En Aktif Hisseler11:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 9,46 12.310.133 % 10,00  
MZHLD 66,60 17.406.322 % 9,99  
CASA 125,90 636.550 % 9,96  
ALMAD 2,98 1.553.474 % 9,96  
SNKRN 35,10 1.282.765 % 9,96  
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11:59 Alış Satış %  
Dolar 16,3831 16,3950 % 1,26  
Euro 17,6437 17,6653 % 1,47  
Sterlin 20,6313 20,7348 % 1,18  
Frank 17,0474 17,1501 % 1,21  
Riyal 4,3557 4,3775 % 1,21  
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11:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 5,41  
Altın Gr. 980 980 14,65  
Cumhuriyet 6.457 6.555 -12,00  
Tam 6.459 6.620 30,34  
Yarım 3.122 3.202 14,67  
Çeyrek 1.566 1.601 7,34  
Gümüş.Ons 22,11 22,15 0,01  
Gümüş Gr. 11,65 11,67 0,14  
B. Petrol 116 116 0,92  
Seans Raporu 11:59
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