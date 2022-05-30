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***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

30.05.2022 09:12
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00137 0,5 0 Bulunmamaktadır 0 Bulunmamaktadır 20




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033204


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler11:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MZHLD 66,60 16.440.622 % 9,99  
CASA 125,90 636.550 % 9,96  
ALMAD 2,98 1.553.474 % 9,96  
SNKRN 35,10 1.282.765 % 9,96  
COSMO 10,50 92.337 % 9,60  
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11:27 Alış Satış %  
Dolar 16,3827 16,3902 % 1,23  
Euro 17,6221 17,6411 % 1,33  
Sterlin 20,6171 20,7205 % 1,11  
Frank 17,0178 17,1204 % 1,03  
Riyal 4,3531 4,3749 % 1,15  
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11:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.858 4,46  
Altın Gr. 978 979 13,31  
Cumhuriyet 6.457 6.555 -12,00  
Tam 6.453 6.614 24,27  
Yarım 3.119 3.199 11,74  
Çeyrek 1.564 1.600 5,87  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 -0,01  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 0,11  
B. Petrol 117 117 1,13  
Seans Raporu 11:27
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