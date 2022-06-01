***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:36
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi Fon ağırlıklı olarak Türkiye'nin beş yıllık sağlık yatırım stratejilerine uygun alanlar olan farmakoloji, biyomateryaller, farmalojistik, medikal cihazlar ve sağlığa entegre sanal gerçeklik teknolojilerine yatırım yapar. Desteklenen girişimler kurumsal şirketlere hizmet edebilecek ürünlere sahip, fikir ve deneme ürün (proof of concept) aşamalarını geçmiş girişimlerdir. Yatırım değerlendirme süreçleri sağlık teknolojilerinde fikri hakları sayesinde büyüme potansiyeli yüksek olan adaylara yoğunlaşır. Ayrıca ölçeklenme aşamasına (scale up) gelmiş, gelir elde etmeye başlamış ve yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarınına sahip olan, yurtiçi ve yurtdışı büyüme olanaklarını araştıran, fikri hak/know how konusunda bilinçli yol izlemiş, yönetsel destek ve mentorluk süreçlerinde uyumlu çalışabilecek takımlara sahip girişimler hedeflenir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033874
BIST
17:042.582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 34,80
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:0416,4357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0403
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:0417,5813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0404
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
17:04974,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,46
|Açılış
|: 974,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:02
|PENTA
|496,60
|81.249.504
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.150.420
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.904.890
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.175.385
|% 9,86
|
|AKSEN
|23,00
|356.866.424
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|253.722.367
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,82
|32.526.364
|% -9,32
|
|MEPET
|3,27
|22.888.767
|% -6,84
|
|METRO
|1,12
|73.785.947
|% -5,88
|
|AVTUR
|2,18
|2.308.761
|% -5,63
|
|THYAO
|49,64
|3.385.317.666
|% -0,52
|
|SASA
|38,26
|1.814.456.057
|% 4,88
|
|KRDMD
|15,05
|1.586.025.612
|% 2,38
|
|SISE
|21,18
|1.453.226.483
|% 0,95
|
|SAHOL
|20,90
|1.285.462.901
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,83
|987.009.668
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,75
|1.204.973.255
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,04
|960.603.110
|% 0,75
|
|KARSN
|7,25
|1.222.987.823
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,29
|197.847.247
|% 0,78
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4252
|16,4351
|% 0,24
|
|Euro
|17,5398
|17,5585
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,5428
|20,6458
|% -0,35
|
|Frank
|17,0429
|17,1456
|% 0,09
|
|Riyal
|4,3684
|4,3903
|% 0,15
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,71
|
|Altın Gr.
|975
|975
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.467
|6.630
|27,05
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|13,09
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,54
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,88
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,22
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,47
|
Seans Raporu
17:02
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-
17:17RYGYO
Yüzde 4.47 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 447, 784 adet işlem
-
17:16SOKM
Yüzde 4.56 oranında artışla 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 670, 297 adet işlem
-
17:15AKSGY
Yüzde 6.97 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 365, 739 adet işlem
-
17:13AKSA
Yüzde 5.94 oranında artışla 61.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 645, 661 adet işlem
-
17:12ARSAN
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 593, 708 adet işlem