***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.06.2022 15:38
***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
10.02.2022
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fonun yatırım stratejisi: Fon hisse senedi şemsiye fonuna bağlı olup, Fon toplam değerinin en az %80?i BIST?te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yatırımcı Bilgi Formunda yer verilmiştir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,0068493 2,5 0 Yoktur 0 Yoktur 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033879
BIST
16:092.584
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 37,22
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
16:0916,4275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0321
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
16:0917,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0398
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5427
16:09977,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,77
|Açılış
|: 977,16
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PENTA
|496,60
|78.938.824
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.823.615
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.109.276
|% 9,97
|
|MRGYO
|1,69
|27.629.524
|% 9,74
|
|AKSEN
|23,00
|324.848.759
|% 8,90
|
|PSGYO
|12,96
|249.680.053
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,84
|29.914.834
|% -8,68
|
|AVTUR
|2,18
|2.229.885
|% -5,63
|
|MEPET
|3,32
|21.154.246
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|71.948.066
|% -5,04
|
|THYAO
|49,64
|3.140.262.146
|% -0,52
|
|SASA
|38,16
|1.631.186.240
|% 4,61
|
|KRDMD
|14,99
|1.330.419.371
|% 1,97
|
|SISE
|21,22
|1.281.366.466
|% 1,14
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|EKGYO
|2,86
|922.993.695
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,78
|1.086.009.871
|% 3,69
|
|DOHOL
|4,07
|840.950.549
|% 1,50
|
|KARSN
|7,26
|1.157.454.590
|% 3,86
|
|SKBNK
|1,30
|190.456.557
|% 1,56
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4269
|16,4413
|% 0,28
|
|Euro
|17,6675
|17,6911
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,6437
|20,7472
|% 0,14
|
|Frank
|17,0693
|17,1721
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3730
|4,3949
|% 0,26
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|9,94
|
|Altın Gr.
|976
|977
|7,25
|
|Cumhuriyet
|6.506
|6.605
|30,00
|
|Tam
|6.476
|6.637
|34,44
|
|Yarım
|3.130
|3.211
|16,66
|
|Çeyrek
|1.570
|1.605
|8,33
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,58
|0,21
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,87
|